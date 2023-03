Hohe Nachfrage bei Immobilien



Trotz hoher Baukosten und Materialengpässen steige das Vertrauen der US-Hausbauer in den Markt für neu gebaute Einfamilienhäuser. Der monatliche Index des Nationalen Verbands der Hausbauer sei im März auf 44 Punkte angestiegen, obwohl Analysten einen Rückgang erwartet hätten. Obwohl die Verkaufserwartungen für die nächsten sechs Monate gesunken seien, würden die Hausbauer von einer starken Nachfrage aufgrund des Mangels an bestehenden Immobilien berichten. Es bestehe allerdings Unsicherheit aufgrund von Volatilität im Bankensystem und den Zinssätzen.



An Börsen müsse derzeit mit hoher Volatilität gerechnet werden. Für Klarheit sollten in Kürze die Zinsentscheide sorgen. Würden die Notenbanken auf die Bremse treten, würde sich die Lage an den Märkten - wenigstens kurzfristig - beruhigen. Würden die Falken am Ruder bleiben, würden die Anleger weiterhin mit einer sehr hohen Volatilität leben müssen.



(Mit Material von dpa-AFX) (15.03.2023/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nach der jüngsten Beruhigung in der US-Bankenkrise würden negative Branchennachrichten aus Europa den Anlegern das Leben wieder schwermachen, so Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Das gelte am Mittwoch auch an den US-Börsen. Die aktuellen Daten des Erzeugerpreisindex sowie zum Immobilienmarktindex könnten dabei für keine positiven Impulse sorgen.Der Leitindex Dow Jones Industrial (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) sei im frühen Handel um 1,4% abgesackt, für den marktbreiten S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) sei es um 1,2% nach unten gegangen. Der technologielastige NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) habe sich mit einem Rückgang um 0,7% etwas besser gehalten.