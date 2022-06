Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nichts gehe heute: Weder im NASDAQ noch im S&P oder Dow Jones werde offiziell gehandelt, so Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär".



Kurse für US-Aktien gebe es an diesem Montag lediglich von außerbörslichen Handelsplattformen und ausländischen Börsen. Den Hintergrund für diesen Handelsstopp dürften nur sehr wenige deutschsprachige Anleger kennen. Klar, es gebe heute einen Feiertag in den USA? Aber welchen genau? Gefeiert werde "Juneteenth", es sei ein Gedenktag anlässlich der Befreiung der Afroamerikaner aus der Sklaverei. Der sei zwar eigentlich schon gestern, am 19. Juni, gewesen. Aber große Feiertage würden, wenn sie auf ein Wochenende fallen würden, in den USA auf Montag verschoben. Deswegen werde heute an den Börsen in den Vereinigten Staaten nicht gehandelt. Bundesweiter, offizieller Feiertag sei "Juneteenth" aber erst vergangenes Jahr worden. Kein Wunder also, dass viele Anleger den Feiertag wohl bislang nicht auf dem Schirm hätten. (20.06.2022/ac/a/m)

Finanztrends Video zu Dow Jones Industrial Average



mehr >