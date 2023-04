• Montag

- Coca-Cola (ISIN US1912161007/ WKN 850663) - vor Markteröffnung



• Dienstag

- 3M (ISIN US88579Y1010/ WKN 851745) - vor Markteröffnung

- Dow (ISIN US2605571031/ WKN A2PFRC) - vor Markteröffnung

- McDonald's (ISIN US5801351017/ WKN 856958) - vor Markteröffnung

- Microsoft - nach Börsenschluss

- Verizon Communications (ISIN US92343V1044/ WKN 868402) - vor Markteröffnung

- Visa (ISIN US92826C8394/ WKN A0NC7B) - nach Börsenschluss



• Mittwoch

- Boeing (ISIN US0970231058/ WKN 850471) - vor Markteröffnung



• Donnerstag

- Amgen (ISIN US0311621009/ WKN 867900) - nach Börsenschluss

- Caterpillar (ISIN US1491231015/ WKN 850598) - vor Markteröffnung

- Honeywell International (ISIN US4385161066/ WKN 870153) - vor Markteröffnung

- Intel (ISIN US4581401001/ WKN 855681) - nach Börsenschluss

- Merck & Co (ISIN US58933Y1055/ WKN A0YD8Q) - vor Markteröffnung



• Freitag

- Chevron (ISIN US1667641005/ WKN 852552) - vor Markteröffnung











Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Berichtssaison an der Wall Street geht in ihre interessanteste Phase, die durch die meisten Veröffentlichungen von namhaften US-Unternehmen gekennzeichnet ist, so die Experten von XTB.In dieser Woche stünden unter anderem die Berichte von vier US-Mega-Tech-Unternehmen sowie 14 Dow Jones-Mitgliedern an.US-Mega-Tech-Unternehmen, die diese Woche berichten würden:• Alphabet (ISIN US02079K3059/ WKN A14Y6F) - Dienstag, nach Börsenschluss• Microsoft (ISIN US5949181045/ WKN 870747) - Dienstag, nach Börsenschluss• Meta Platforms (ISIN US30303M1027/ WKN A1JWVX) - Mittwoch, nach Börsenschluss• Amazon (ISIN US0231351067/ WKN 906866) - Donnerstag, nach Börsenschluss