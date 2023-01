Weitere Suchergebnisse zu "Dow Jones Industrial Average":

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Berichtssaison an der Wall Street gewinnt an Fahrt, und jede Woche stehen mehr und mehr Berichte zur Veröffentlichung an, so die Experten von XTB.



Das bedeute auch, dass man immer mehr Veröffentlichungen von großen Unternehmen sehen werde. Die Anleger würden in dieser Woche die Gelegenheit haben, sich die Finanzergebnisse einiger namhafter Technologieunternehmen anzusehen, wie zum Beispiel Microsoft (ISIN: US5949181045, WKN: 870747) (Dienstag), Tesla (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T) (Mittwoch) oder Intel (ISIN: US4581401001, WKN: 855681) (Donnerstag). Insgesamt würden zwölf Dow Jones-Mitglieder berichten, sodass der US30 (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) diese Woche etwas Bewegung sehen könnte. (23.01.2023/ac/a/m)



