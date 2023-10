Unterstützung für die Aktienmärkte sei aber auch vonseiten einer neu auflebenden Hoffnung in Bezug auf eine weitere Zinspause der US-Notenbank gekommen. Nachdem die Anleiherenditen nach dem überraschend starken Arbeitsmarktbericht der Vorwoche deutlich nach oben tendiert hätten, hätten sich viele US-Notenbanker bemüßigt gefühlt, etwas zu kalmieren: So habe neben anderen Notenbanker:innen auch der Chef der regionalen Notenbank von Atlanta bekräftigt, dass die Leitzinsen in den USA wohl nicht weiter angehoben werden müssten. Die Geldpolitik der Federal Reserve sei inzwischen restriktiv genug, um die Inflation wieder in Richtung 2% zu treiben.



Zudem seien in Folge des neuen geopolitischen Konflikts viele Anleger:innen in den "Risk off"-Modus gewechselt, weswegen vor allem "sichere Häfen" wie etwa Gold, USD und Staatsanleihen gesucht gewesen seien. Insbesondere bei Letzteren habe sich dies in niedrigeren Renditen niedergeschlagen, was an den Aktienmärkten wohlwollend zur Kenntnis genommen worden sei. So habe sich die Rendite der zehnjährigen deutschen Bundesanleihe mit aktuell 2,75% deutlich von der zuletzt bereits nach oben übersprungenen 3%-Marke reduziert und auch die Renditen der zehnjährigen US-Staatsanleihen würden mit rund 4,65% deutlich unter dem zuletzt gesehenen Hoch von 4,89% notieren.



Allerdings würden sich die Investor:innen diesbezüglich hypersensibel zeigen: Die Hartnäckigkeit bzw. die leichte Verfehlung der Erwartungen in Bezug auf die US-Inflationsrate für September habe schon ausgereicht, um die zuvor gehegten Hoffnungen zu konterkarieren und das FED-Paradigma "higher-for-longer" erneut in den Mittelpunkt zu rücken. Nach Ansicht der Analysten stehe aber eine weitere Zinsanhebung derzeit weiterhin nicht im Raum, was auch am Markt mit einer Wahrscheinlichkeit in Höhe von 90% ähnlich gepreist bzw. erwartet werde.



Jenseits der geopolitischen Risiken sowie Zinserwartungen- und Inflationssorgen dürfte die US-Berichtssaison für frischen Wind in der Themenlandschaft sorgen. Eröffnet werde sie traditionell von den großen US-Banken, wobei drei namhafte Institute, nämlich JPMorgan, Citigroup und Wells Fargo schon heute, "Freitag, den 13.", vorbörslich ihre Zahlen für das abgelaufene dritte Quartal vorlegen würden. Alles in allem würden die Analysten erwarten, dass die Zinserträge infolge des gestiegenen Zinsniveaus und der verbesserten Zinsmargen weiter zugelegt hätten.



Die Kreditqualität dürfte sich angesichts des weiterhin robusten Arbeitsmarktes gut gehalten haben, wenngleich sowohl die in Zahlungsverzug befindlichen Kredite als auch die Abschreibungen von einem niedrigen Niveau ausgehend weiter angezogen haben dürften. Zur Jahresmitte hätten diese mit 0,76% bzw. 0,48% des ausstehenden Kreditvolumens nach wie vor auf einem historisch gesehen sehr niedrigen Stand gelegen. Die Durchschnitte seit Beginn der Aufzeichnungen der US-Einlagensicherungbehörde FDIC im Jahr 1984 hätten hierfür bei 1,92% bzw. 0,78% gelegen.



Bei deutlich gestiegenen Erträgen und gleichzeitig nur moderat höheren Kreditkosten würden die Analysten alles in allem eine solide Gewinnentwicklung bei den US-Banken erwarten.



Wie aus dem Chart der Woche ersichtlich ist, befinden wir uns gerade zu Beginn des wichtigen Einflussfaktors und die kommenden Wochen werden uns wieder interessante Einblicke in die Bücher der großen Unternehmen gestatten, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI). Aktuell würden die aggregierten Konsensusdaten die Gewinnerwartungen für Q3 2023 des marktbreiten S&P 500 mit -1,07% beziffern. In Anbetracht aber der resilienten US-Wirtschaft sowie aufgrund des grundsoliden US-Arbeitsmarktes seien die Analysten durchaus hoffnungsfroh, dass die Unternehmen die Erwartungen wieder mehrheitlich positiv übertreffen könnten. Es bleibe also spannend! (13.10.2023/ac/a/m)







Wien (www.aktiencheck.de) - An den internationalen Aktienmärkten blicken wir auf eine bewegte Woche zurück, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Im Mittelpunkt des Interesses habe unzweifelhaft der am Samstag stattgefundene überraschende Großangriff der islamistischen Hamas auf Israel gestanden. Die zu erwartende Gegenreaktion Israels habe nicht lange auf sich warten lassen und sei nach wie vor voll im Gange. Die Sorge der Marktteilnehmer:innen vor einem ausgewachsenen Flächenbrand habe die Aktienindices zu Beginn des Konflikts entsprechend auf Talfahrt geschickt: So sei der Leitindex in Tel-Aviv (TA-35) zwischenzeitlich um mehr als 7% eingebrochen.Auch die sich in "unmittelbarer Umgebung" befindlichen Börsen in Kairo, Riad, Doha und Kuwait City sowie die asiatischen und europäischen Aktienmärkte hätten zu Wochenbeginn etwas schwächer notiert, wenngleich es zu keinerlei Verwerfungen gekommen sei. Erleichterung sei aufgekommen, als sich die US-Indices dem internationalen Abwärtssog hätten entziehen können und infolgedessen sich die rasche Erholung der internationalen Pendants schlussendlich in Kursanstiege verkehrt habe.Zu verdanken sei dies dem Umstand, dass es im Moment den Anschein habe, dass der Konflikt nicht zu einem Flächenbrand in dieser Region ausarte, sondern einigermaßen lokal beschränkt bleiben dürfte. Dennoch war und ist die Sorge der Marktteilnehmer:innen vor einer möglichen Ausweitung keineswegs unbegründet, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI). Denn obgleich sich einige Länder wie Saudi-Arabien an Israel zuletzt tendenziell angenähert hätten, sei das Verhältnis zu anderen Ländern wie zum Beispiel zum Iran nach wie vor sehr schlecht. Letzteres gelte auch als Unterstützer von Hamas, was die Befürchtung von Sanktionen gegen das Ölförderland befeuere.