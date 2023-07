"Schaut man sich die Unternehmensgewinne des S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) an, so befinden sich diese derzeit auf historisch beispiellosen Höchstständen, etwa 40% über dem Niveau vor der Pandemie", meint der Experte. Es sei allerdings trotzdem wahrscheinlich, dass diese Gewinnsaison den dritten aufeinanderfolgenden Rückgang der Gewinne im Jahresvergleich markieren werde. "Als fundamentaler Investor bin ich der Meinung, dass die Aktienkurse mittel- und langfristig den Gewinnen folgen, so dass der Gewinnrückgang ein negativer Faktor ist", so Thormann.



Die Mehrheit am Markt gehe derzeit davon aus, dass die Gewinne bis zum vierten Quartal im Jahresvergleich wieder wachsen würden, und es werde ein recht ehrgeiziges Gewinnwachstum von 10% für das Jahr 2024 erwartet. Laut Thormann seien diese Zahlen zu hoch, insbesondere vor dem Hintergrund eines sich abschwächenden makroökonomischen Umfelds. Er befürchte, dass die Erwartungen zu hoch seien und nach unten korrigiert werden müssten.



Es gebe aber auch positive Indikatoren. Thormann hierzu: "Zum einen hat sich die Anzahl der negativen Gewinnkorrekturen verringert und zum anderen ist das Ausmaß der jährlichen Gewinnrückgänge bis jetzt sehr moderat geblieben." Und auch im Gespräch mit Unternehmen herrsche der Eindruck relativer wirtschaftlicher Widerstandsfähigkeit. "Ich war erst vor ein paar Wochen in den USA und habe viele Unternehmen aus verschiedenen Sektoren besucht. Fast niemand der C-Level Executives sieht aktuell eine Rezession in den USA oder einen starken Einbruch in der Nachfrage."



Gerade in diesem Marktumfeld, in dem die Richtung nicht so klar sei, bleibe Selektivität entscheidend. Thormann fokussiere sich dabei bei auf Unternehmen, die auch in dem aktuell schwierigen Umfeld wachsen und die Markterwartungen übertreffen könnten. (25.07.2023/ac/a/m)





Frank Thormann, Fondsmanager des Schroder ISF US Large Cap Fund sowie des Schroder ISF Global Equity Fund.