Hannover (www.aktiencheck.de) - Die veröffentlichten Zahlen zum Bauklimaindex der National Association of Home Builders präsentieren sich etwas besser als im Vormonat, befinden sich aber mit 37 Punkten noch immer klar im kontraktiven Bereich, so die Analysten der NORD LB.



Während der Nordosten, der Mittlere Westen und die Südstaaten der USA leicht habe zulegen können, bleibe der Westen rund um Kalifornien und Co. auf unverändert schlechtem Niveau. Die Erwägungen der FED im kommenden Jahr drei Zinssenkungen zu vollziehen, sowie die zuletzt gesunkenen Durchschnittszinsen bei den 30-jährigen Hypotheken und ebenfalls gesunkenen Renditen bei den 30-jährigen T-Bills mögen die Fantasie der potenziellen Hauskäufer etwas beflügeln. Dennoch befinde sich der Markt in akuter Bodennähe. Es brauche wohl gewichtigere Impulse - nämlich echte Zinssenkungen - um die Nachfrage nachhaltig zu stimulieren und Lock-In-Effekte zu überwinden. (19.12.2023/ac/a/m)



