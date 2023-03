Darüber hinaus sei am Wochenende eine weitere US-Bank von den Aufsichtsbehörden geschlossen worden - die Signature Bank (ISIN: US82669G1040, WKN: A0B9ZR, Ticker-Symbol: TQJ, NASDAQ-Symbol: SBNY). Begründet worden sei der Schritt mit dem systemischen Risiko, das die Bank dargestellt habe. Während die oben beschriebenen Maßnahmen nach der Eröffnung der globalen Märkte nach dem Wochenende zu einer gewissen Erleichterung geführt hätten, sei die Stimmung nach dem Start der europäischen Sitzung umgeschlagen. Starke vorbörsliche Verluste bei mehreren US-Banken, wie z.B. First Republic Bank (ISIN: US33616C7873, WKN: A1C7VF, Ticker-Symbol: FRC, NASDAQ-Symbol: FRBK) oder Western Alliance (ISIN: US9576381092, WKN: A0ETE2, Ticker-Symbol: WEA, NYSE-Symbol: WAL) (-65%), hätten die europäischen Indices und die US-Index-Futures in die Verlustzone gedrückt.



Wie gehe es weiter?



Die Frage, wie es weitergehe, sei schwierig zu beantworten. Die Behörden hätten versichert, dass die Einlagen geschützt seien und daher die Chance bestehe, dass die Situation nicht auf die gesamte Wirtschaft übergreife und eine schwere Rezession auslöse. Andererseits zeige es auch, dass die Aktionäre den vollen Preis zahlen würden, und es ziehe die Aktien anderer, kleinerer Banken nach unten, da die Anleger vor der Unsicherheit fliehen würden, die mit diesen Banken verbunden sei.



Wir würden von den US-Behörden eine Stellungnahme zu dieser Situation erhalten. Die FED werde eine Dringlichkeitssitzung abhalten, um zu erörtern, ob Maßnahmen erforderlich seien, während US-Präsident Biden zu diesem Thema sprechen werde. In der Zwischenzeit würden sich die Märkte im freien Fall befinden, wobei der NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) alle vorangegangenen Kursgewinne wieder einbüße und für heute 0,5% niedriger notiere. Der Index teste erneut die Unterstützungszone von 11.850 Punkten, die als Boden für die jüngste Seitwärtsbewegung diene. Ein Durchbruch darunter würde den Weg für einen Test des 61,8%-Retracements im Bereich von 11.600 Punkten ebnen. (13.03.2023/ac/a/m)

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - In den letzten Tagen hat sich im US-Bankensektor viel getan, so die Experten von XTB.Die Silicon Valley Bank (ISIN: US78486Q1013, WKN: A0ET46, Ticker-Symbol: SV4, NASDAQ-Symbol: SIVB) sei nach einem Bank-Run zusammengebrochen und habe große Verluste bei ihrem Anleiheportfolio erlitten. Die FDIC habe die Kontrolle über die Bank übernommen, um eine geordnete Abwicklung zu gewährleisten. Die Federal Reserve und das US-Finanzministerium hätten ebenfalls Maßnahmen angekündigt, um die sich entwickelnde Krise zu mildern und eine mögliche Ansteckung zu begrenzen. An den Märkten sei zunächst eine Erleichterung zu spüren gewesen, doch die Stimmung sei erneut umgeschlagen.Was sei am Wochenende geschehen?