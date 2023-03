US-Rezession zum Jahresende hin?



Im weiteren Jahresverlauf werde das Fahrwasser für die US-Wirtschaft aber wohl schwieriger werden und damit auch der US-Dollar tendenziell unter Druck geraten. Eine im dritten oder vierten Quartal einsetzende Rezession sei noch immer ein recht wahrscheinliches Szenario, wenn auch keineswegs das einzig plausible. Die US-Aktienmärkte hätten eine Rezession bislang noch nicht voll eingepreist. Sollten sich die Anzeichen dafür verfestigen, dürften Schwellenländeraktien zumindest relativ zu den USA wohl besser abschneiden. Wie sie in absoluten Zahlen halten würden, hänge natürlich maßgeblich davon ab, wie es dann mit Wirtschaftswachstum und Unternehmensgewinnen in den Emerging Markets selbst aussehe.



Fragezeichen hinter China



In diesem Zusammenhang sei China weiterhin ein schwer zu kalkulierender Faktor. Am wahrscheinlichsten scheine derzeit, dass die Erholung der chinesischen Volkswirtschaft insgesamt wohl eher moderat verlaufen und auch nur recht überschaubare positive Impulse für die anderen Schwellenländer bringen werde. Unbedingt im Auge zu behalten seien dabei die geopolitischen Auseinandersetzungen zwischen China/Russland auf der einen Seite und der westlichen Allianz unter Führung der USA auf der anderen, während andere wichtige Staaten sich teils strategisch, teils opportunistisch zwischen diesen beiden Polen positionieren würden, etwa Indien oder die Türkei. Diese geopolitische Konfrontation könnte nicht nur erhebliche Auswirkungen auf den Welthandel haben, sondern auch die nationale Wirtschaftspolitik der einzelnen Länder zunehmend beeinflussen. Das wiederum dürfte Folgen für die Unternehmen, ihre Investitionen, ihre Lieferketten und ihre Gewinnentwicklung haben. (31.03.2023/ac/a/m)







Wien (www.aktiencheck.de) - Die Umkehrung der Verhältnisse im März ist schnell erklärt, so die Analysten von Raiffeisen Capital Management.Die Bankenkrise und die potenziell restriktiveren Kreditvergaben seien zwar schlecht für die US-Wirtschaft - und damit auch tendenziell für die Aktienkurse an der Wall Street -, doch volkswirtschaftlich wirke das ungefähr wie Zinsanhebungen der US-Notenbank FED, ohne allerdings die Leitzinsen nach oben zu treiben. Damit bestünden durchaus berechtigte Erwartungen, dass die aktuelle Bankenkrise in den USA letztlich zu weniger Zinsanhebungen der Notenbank führen werde als ursprünglich geplant bzw. prognostiziert. Das gelte auch dann, wenn es zu keinen Kettenreaktionen komme, über die bisherigen einzelnen Bankenpleiten hinaus. Das wiederum schwäche den US-Dollar, drücke US-Staatsanleiherenditen und helfe auf diese Weise ein wenig den Finanzmärkten in den Schwellenländern. Für den Moment zumindest.