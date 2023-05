USA: Kreditklemme und Rezession noch vor Ende des Jahres



Abgesehen von diesen technischen Fragen werde die Angst vieler US-Banken, das nächste Opfer zu werden, sie dazu veranlassen, bei der Kreditvergabe äußerst vorsichtig zu sein. "Tatsächlich war bereits vor dem Zusammenbruch der Silicon Valley Bank eine deutliche Verknappung festzustellen", bemerke Bell. So zeige die in dieser Woche veröffentlichte Meinungsumfrage unter Senior Loan Officers, dass die Kreditvergabe wieder auf das Niveau der schlimmsten Tage der Großen Finanzkrise abgerutscht sei. Ein wichtiger Unterschied zur Finanzkrise bestehe jedoch darin, dass die Megabanken in dieser jüngsten Krise nur wenig gelitten hätten. "Längerfristig könnten sie sogar profitieren, da sie Konkurrenten billig aufkaufen", sage Bell. Es sei jedoch unwahrscheinlich, dass sie den Rückstand bei der Kreditvergabe aufholen könnten, den ihre schwächeren Konkurrenten hinterlassen hätten, und sie würden die Bedingungen für die von ihnen vergebenen Kredite sicherlich weiter verschärfen.



Zwar hätten die jüngsten Beschäftigungszahlen gezeigt, dass die US-Wirtschaft von einer Rezession weit entfernt sei. "Jedoch kann die Wirkung der Geldpolitik verzögert eintreten", warne Bell, und die riesigen Ersparnisüberschüsse, die von der Covid-Krise übrig geblieben seien, hätten diese Verzögerung wahrscheinlich noch verlängert. Aber diese Reserven schienen nun in den USA aufgebraucht zu sein. "Und wenn sich die Kreditklemme so entwickelt, wie ich es erwarte, bedeutet es, dass die Rezession in den USA noch vor Ende des Jahres kommen wird", laute die düstere Prognose des Chefökonomen von Columbia Threadneedle.



Keine Gefahr für Banken in Europa und Großbritannien



Was bedeute dies alles für andere Volkswirtschaften? Erstens hätten die Zentralbanken fast überall die Zinsen angehoben, was zu einer Verschärfung der Kreditbedingungen geführt habe. Jedoch rechne Bell nicht damit, dass die Banken in Europa und im Vereinigten Königreich dieselbe anhaltende Krise erleben würden: "Die Credit Suisse (ISIN: CH0012138530, WKN: 876800, Ticker-Symbol: CSX, SIX Swiss Exchange-Symbol: CSGN, NASDAQ OTC-Symbol: CSGKF) war wirklich ein Einzelfall, und die Aufsichtsbehörden in Europa sind nicht so restriktiv wie ihre amerikanischen Pendants", so der Chefvolkswirt.



Zwar seien Rezessionen keine guten Nachrichten für Risikoanlagen. "Aber die bevorstehende US-Rezession ist die am meisten erwartete, an die ich mich erinnern kann. Die Gewinnschätzungen wurden bereits gesenkt, und obwohl die Aussichten für Aktien nicht gut sind, haben wir bei Columbia Threadneedle eine weitgehend neutrale Haltung eingenommen, da die Zinssätze schnell fallen dürften", sage Bell. Staatsanleihen könnten durchaus besser abschneiden, und der US-Dollar dürfte weiter schwächeln. "Vor uns liegt eine weitere wichtige Woche, in der in den USA wichtige Wirtschaftsdaten erwartet werden" - dann gebe es mehr Klarheit darüber, wo wir stünden. (10.05.2023/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Einige Beobachter meinen, die regionale Bankenkrise in den USA sei vorbei: Das jüngste Opfer einer Leerverkaufsattacke, PacWest Bancorp, verzeichnete am Freitag (5. Mai) einen Kursanstieg und eröffnete diese Woche (8. Mai) noch höher, so die Experten von Columbia Threadneedle Investments.Goldman Sachs (ISIN: US38141G1040, WKN: 920332, Ticker-Symbol: GOS, NYSE-Symbol: GS) habe Daten veröffentlicht, aus denen hervorgehe, dass sich das Tempo der Einlagenabflüsse seit Beginn der Krise im März verlangsamt habe, und natürlich habe kein einziger Einleger Geld verloren. "Manche geben sich dem Szenario hin, in dem die Inflation ohne Rezession auf das zwei-Prozent-Ziel der Federal Reserve zurückfällt, die Zinssätze sinken und das US-Bankensystem gedeiht. Ich halte dies jedoch für sehr unwahrscheinlich", warne Steven Bell, Chefvolkswirt EMEA bei Columbia Threadneedle. Wahrscheinlicher sei eine Kreditklemme, weitere Turbulenzen im Bankensystem und eine - wenn auch wahrscheinlich milde - Rezession in den USA. Erst dann werde die FED die großen Zinssenkungen vornehmen, die der Markt eingepreist habe.Ernsthafte Schwächen im US-FinanzsystemZweitens habe die Ausweitung der FED-Bilanz infolge der quantitativen Lockerung (QE) einen wichtigen Mechanismus zerstört, der in früheren Krisen zur Stabilisierung des Systems beigetragen habe. Vor der Einführung der quantitativen Lockerung sei es bei einer Finanzkrise zu einer Flucht aus Bankeinlagen in Schatzwechsel gekommen. Dadurch sei ihre Rendite im Vergleich zur Rendite von Bankeinlagen gesunken - und der so genannte TED-Spread habe sich ausgeweitet. Große Einleger hätten also eine Strafe zahlen müssen, wenn sie ihre Einlagen von den Banken abgezogen hätten. Kurzum: Wenn die Angst vor einem Bankenzusammenbruch zugenommen habe, habe sich der TED-Spread ausgeweitet und das System habe ein Gleichgewicht finden können. Nun habe sich die Lage laut Bell jedoch geändert: "QE hat diesem Prozess einen Riegel vorgeschoben." Um zu verhindern, dass sich aufgrund der quantitativen Lockerung Überschussreserven bilden würden, müsse die US-Notenbank Federal Reserve (FED) den Leitzins tendenziell gegen Null drücken. Stattdessen habe sie Zinsen auf überschüssige Bankreserven in Höhe des Zielzinssatzes zahlen müssen - und habe den TED-Spread kurz geschlossen. "Einleger werden also nicht mehr bestraft, wenn sie ihr Geld von einer in Schwierigkeiten geratenen Bank abziehen", fasse der Chefvolkswirt die Situation zusammen.