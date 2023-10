Die bereinigten Erträge habe das Geldhaus im Jahresvergleich um 21 Prozent auf 40,7 Milliarden Dollar gesteigert. Ohne die übernommene Bank First Republic hätte der Anstieg immerhin 15 Prozent betragen.



Auch die Citigroup habe im dritten Quartal von guten Geschäften im Handel mit Zinsprodukten und Währungen profitiert. Auf der anderen Seite habe die Bank mit einer hohen Vorsorge für Kreditausfälle und gestiegenen Kosten gerungen. Diese hätten die Zuwächse bei den Erträgen fast aufgezehrt.



Unter dem Strich habe die Bank mit 3,55 Milliarden Dollar daher gerade mal zwei Prozent mehr als ein Jahr zuvor verdient. Analysten hätten im Schnitt allerdings mit einem Gewinneinbruch gerechnet. Dabei seien die Erträge der Bank um neun Prozent auf etwas mehr als 20 Milliarden Dollar gestiegen. Auch hier habe das Institut besser abgeschnitten, als Experten erwartet hätten.



Auch bei Wells Fargo hätten die gestiegenen Zinsen für ordentlich Rückenwind gesorgt und die Schwächen im Kreditgeschäft ausgeglichen. Die Gesamterträge hätten mit 20,9 Milliarden Dollar dann auch über den Analystenerwartungen von 20,1 Milliarden Dollar gelegen. Der Quartalsgewinn habe beeindruckende 60 Prozent auf 5,77 Milliarden Dollar zugelegt.



Mit Material von dpaAFX







