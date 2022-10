Wien (www.aktiencheck.de) - Am Freitag legten JPMorgan Chase (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628, Ticker-Symbol: CMC, NYSE-Symbol: JPM), die Citigroup (ISIN: US1729674242, WKN: A1H92V, Ticker-Symbol: TRVC, NYSE-Symbol: C), Wells Fargo (ISIN: US9497461015, WKN: 857949, Ticker-Symbol: NWT, NYSE-Symbol: WFC) und Morgan Stanley (ISIN: US6174464486, WKN: 885836, Ticker-Symbol: DWD, NYSE-Symbol: MS) ihre Quartalszahlen vor, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.



Wie allgemein erwartet hätten die Banken im Vergleich zur hohen Vorjahresbasis, in der letztjährig zahlreiche Risikovorsorgen nach Covid aufgelöst worden seien, aufgrund der sich abzeichenden wirtschaftlichen Abschwächung merkliche Gewinnrückgänge vermelden müssen. Bei den drei erstgenannten seien aber die Ergebnisrückgänge weniger dramatisch ausgefallen als im Konsens erwartet. Da auch die Nettozinsmargen teils beachtlich hätten zulegen können, so seien die Aktien in unterschiedlichem Ausmaß (JPMorgan +1,7%, Citigroup +0,7% und Wells Fargo +1,9%) angestiegen. Negativer Ausreißer sei das Ergebnis von Morgan Stanley gewesen. Aufgrund der rückläufigen Geschäftsdynamik im Investmentbanking seien hier die Konsenserwartungen deutlich verfehlt worden und dementsprechend habe die Aktie am Freitag signifikant (-5,1%) abgegeben. (17.10.2022/ac/a/m)

Finanztrends Video zu JP Morgan Chase



mehr >