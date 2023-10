Der Verkauf von Private-Equity-Beteiligungen im Wert von 28 Mrd. USD im dritten Quartal habe offenbar nur minimale negative Auswirkungen auf den Nettogewinn der Bank gehabt. Die Ergebnisse hätten die Erwartungen übertroffen, aber in einem Kommentar habe CEO Charles Scharf die von der Bank wahrgenommene Verlangsamung der Wirtschaft angeführt, die auf eine Verschlechterung der wirtschaftlichen Bedingungen bei den Kreditnehmern hinweise, die sich auf den Rückgang der Kreditsalden auswirke.



• Umsätze: 20,86 Mrd. USD gegenüber 20,16 Mrd. USD Prognose (Anstieg um 6,9% gegenüber dem Vorjahr)

• Gewinn pro Aktie (EPS): 1,48 USD vs. 1,25 USD Prognosen

• CET1: 11% vs. 10,7% Prognosen

• Erträge im Commercial Banking: 3,41 Mrd. USD gegenüber 3,26 Mrd. USD Prognosen

• Gewinn im Investmentbanking: 4,92 Mrd. USD gegenüber 4,08 Mrd. USD Prognosen

• Gewinn im Wealth Management: 3,7 Mrd. USD gegenüber 3,74 Mrd. USD Prognosen

• Zinserträge: 13,11 Mrd. USD gegenüber 12,75 Mrd. USD Prognosen

• Rückstellungen für Kreditausfälle: 1,2 Mrd. USD gegenüber 1,33 Mrd. USD Prognosen

• Kredite insgesamt: 943 Mrd. USD gegenüber 946 Mrd. USD Prognosen

• Einlagen insgesamt: 1,34 Billionen USD gegenüber 1,34 Billionen USD Prognosen

• ROE: 13,3 gegenüber 10,6% Prognosen



Citigroup



Das über den Prognosen liegende Ergebnis der Citigroup sei in erster Linie auf ein sehr gutes Ergebnis des Trading Desk zurückzuführen. Die Börsen- und Devisenhändler hätten ihr bestes drittes Quartal seit acht Jahren gemeldet. Die Einnahmen aus dem FICC-Handel seien um 14% gegenüber den Prognosen von 4% gestiegen, während die Ausgaben niedriger ausgefallen seien als erwartet. Gleichzeitig habe die Bank berichtet, dass die Dynamik der Kreditkartenverluste im dritten Quartal zugenommen habe, was auf einen schwächeren Verbraucher hindeute. CFO Mark Mason habe gesagt, dass die Citi beabsichtige, das Tempo der Aktienrückkäufe in zukünftigen Quartalen anzupassen, und erwarte, dass diese im 4. Quartal "bescheiden" ausfallen würden.



• Umsätze: 20,14 Mrd. USD gegenüber 19,15 Mrd. USD Prognosen

• Gewinn pro Aktie (EPS): 1,63 USD vs. 1,23 USD Prognosen

• CET1: 13,5% vs. 13,5% Prognosen

• Gewinn im Investmentbanking: 844 Mio. USD gegenüber 662 Mio. USD Prognosen (Anstieg um 34% gegenüber dem Vorjahr)

• Kredite insgesamt: 666 Mrd. UDS vs. 661 Mrd. USD Prognosen

• Gewinne aus Verkäufen und Aktienhandel: 918 Mio. USD vs. 964 Mio. USD Prognosen

• Gewinne aus dem Verkauf und Handel von festverzinslichen Vermögenswerten, Währungen und Rohstoffen: 3,56 Mrd. USD vs. 3,25 Mrd. USD.

• Eigenkapitalrendite: 6,7% gegenüber 5,2%



Betrachte man die Aktien der drei großen US-Banken, so hätten sowohl Wells Fargo als auch Citigroup in den letzten Monaten stark an Schwung verloren, den die Aktien der größten US-Bank J.P. Morgan aufrechterhalten würden. Es scheine, dass Citigroup derzeit den größten "Verlust aufzuholen" habe.







