Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Im dritten Quartal 2023 stieg das reale Bruttoinlandsprodukt (BIP) der USA um 4,9% und wurde damit gegenüber der zweiten Schätzung von 5,2% leicht nach unten korrigiert, was vor allem auf geringere Verbraucherausgaben und Importe zurückzuführen ist, so die Experten von XTB.



Dieses Wachstum, das im vorherigen Quartal bei 2,1% gelegen habe, sei unter anderem durch einen Anstieg der Verbraucherausgaben, der privaten Lagerinvestitionen, der Exporte und der Staatsausgaben getragen worden. Das BIP in laufenden Dollars sei auf 27,61 Billionen Dollar gestiegen, wobei der Preisindex für die Bruttoinlandskäufe um 2,9% zugenommen habe. Das persönliche Einkommen habe zugenommen, wobei das verfügbare persönliche Einkommen und die persönliche Ersparnis ebenfalls gestiegen seien. Das reale Bruttoinlandseinkommen (BDI) sei um 1,5% gewachsen und die Unternehmensgewinne hätten einen deutlichen Anstieg verzeichnet, wobei es in verschiedenen Sektoren zu Anpassungen gekommen sei. Die Revisionen würden vollständigere Quellendaten widerspiegeln und auf ein robustes, aber leicht abgeschwächtes Wirtschaftswachstum im Vergleich zu früheren Schätzungen hindeuten. (21.12.2023/ac/a/m)



