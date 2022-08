Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Das US-Bruttoinlandsprodukt ist im zweiten Quartal gegenüber dem Vorquartal um 0,9% auf das Gesamtjahr hochgerechnet geschrumpft, so die Analysten der DekaBank.



Es sei die zweite Schrumpfung in Folge gewesen, was gemeinhin als Rezessionskriterium gelte. In den USA würden Rezessionen aber quasi offiziell von einem anerkannten Expertengremium auf Monatsbasis im Nachgang festgelegt, und in deren Überlegungen würden weitere Informationen einfließen. Dies gelte bspw. für die Arbeitsmarktdaten, die auch im Juli überraschend stark ausgefallen seien und damit dem Eindruck einer aktuell vorliegenden Rezession eindeutig widersprochen hätten. Angesichts der Aussicht auf eine weitergehende geldpolitische Straffung seien die Rezessionsrisiken allerdings für die kommenden Quartale unverändert hoch.



Prognoserevision: Bruttoinlandsprodukt 2022 bzw. 2023: 1,5% bzw. 1,3% (bisher: 1,3% bzw. 1,2%); Inflation 2022: 7,9% (bisher: 8,1%). (Volkswirtschaft Prognosen August 2022) (12.08.2022/ac/a/m)





