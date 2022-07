Die heute gemeldeten vorläufigen BIP-Zahlen seien noch sehr revisionsanfällig. Somit sei bei der Interpretation von Details große Vorsicht geboten. Allerdings scheine sich schon abzuzeichnen, dass der private Konsum inzwischen etwas unter der hohen Inflation zu leiden scheine. In diesem Kontext lohne auch der Blick auf die aktuellen Angaben zum BIP-Preisdeflator. Es hätte allerdings durchaus noch schlimmer kommen können. Offenkundig könne die weiterhin sehr erfreuliche Lage am US-Arbeitsmarkt, die natürlich steigende Löhne zur Folge habe, dem Finanzbudget der Verbraucher derzeit allerdings nicht die nötigen Impulse liefern, um die Konsumausgaben der privaten Haushalte mit einer nachhaltigen Stärke anziehen zu lassen. Auch aufgrund der zuletzt starken Zinsanhebungen durch die US-Notenbank, welche beispielsweise den Immobilienmarkt belasten würden, würden viele Marktteilnehmer mit einer größeren Skepsis auf die Konjunkturentwicklung im Land der eigentlich unbegrenzten Möglichkeiten blicken. Die heutigen Zahlen zum BIP würden natürlich nicht helfen, diese Bedenken zu zerstreuen. Eine gewisse Nervosität der Anleger bezüglich der ökonomischen Lage in Nordamerika dürfte also zunächst auch weiterhin spürbar bleiben.



In diesem Kontext werde in der nächsten Woche ganz genau auf die Juli-Zahlen zu den zwei ISM PMIs zu achten sein. Die Einkaufsmanagerindices für die Industrie und für das Service-Segment der US-Wirtschaft hätten sich im Juni bekanntlich rückläufig präsentiert. Dieser Trend dürfte zunächst weiter anhalten. Noch würden beide Zeitreihen aber klar im expansiven Bereich notieren. Zudem dürfe die Bedeutung der "magischen" Marke von 50 Punkten bei diesen zwei Stimmungsindikatoren nach Auffassung der Analysten der NORD LB auch nicht überbewertet werden. Erst wenn beide Zeitreihen unter dem Wert von 45 Zählern notieren würden, könne wohl von wirklich nachhaltig erhöhten Rezessionsrisiken gesprochen werden. Eine solche Entwicklung scheine im Juli (noch?) nicht zu drohen. Die im Laufe des 2. Halbjahres 2022 wahrscheinlich langsam abklingenden "gefährlichen" Inflationstendenzen in den USA dürften es der Notenbank in Washington zudem bald erlauben, ihr Tempo bei den Leitzinsanhebungen zu reduzieren.

Niedrigere Inflationsraten könnten dann in Verbindung mit nicht klar weiter steigenden Kapitalmarktzinsen wieder positive Impulse für Konsum der privaten Haushalte liefern. Insofern dürfe man wohl auch nicht zu pessimistisch auf die US-Ökonomie blicken. Allerdings bestehe schon die Gefahr, dass die FED in ihrem zweifellos notwendigen Kampf gegen die hohe Inflation genau "den" einen Zinsschritt zu weit gehen könnte. In diesem Fall würde natürlich eine ausgeprägte Rezession drohen. Dies sei aber bisher nur ein Risikoszenario!



Fazit: Das US-BIP präsentiere sich auch im zweiten Quartal nicht freundlich. Nach ersten Daten habe sich eine annualisierte Veränderungsrate von -0,9% gezeigt. Nach mechanistischer Interpretation befinde sich die US-Wirtschaft damit bereits in einer Rezession. Folglich könnte das Szenario der "Phantomrezession" nun also unter Umständen wirklich eingetreten. Die BIP-Zahlen würden dann bei einem flüchtigen Blick auf die Daten eine Rezession in den USA anzeigen, die vom NBER aber wahrscheinlich nicht diagnostiziert werden werde.





