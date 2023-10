London (www.aktiencheck.de) - Es war ein "Sommer der Liebe", vielleicht nicht für Staatsanleihen, aber zumindest für die US-Verbraucher, so Adam Hetts, Global Head of Multi-Asset, Janus Henderson Investors.



Denn der Konsum von Dingen wie Konzerten und Filmen habe das BIP erheblich gesteigert. Ein BIP von 4,9% im dritten Quartal übertreffe die meisten Prognosen, auch wenn weithin erwartet worden sei, dass ein besonders starkes Quartal dazu verholfen habe, die Auswirkungen des derzeit andauernden historischen Zinserhöhungszyklus in den USA abzufedern. Dies sei ein gutes Ergebnis, aber es liege nun hinter uns. Die Party im 3. Quartal könnte einen erheblichen Kater hinterlassen. Denn viele positive Faktoren würden nicht anhalten: schwächerer Konsum, hartnäckige Inflation, starker US-Dollar und die verzögerte Wirkung der Zinserhöhungen könnten für ein schwieriges Umfeld für das vierte Quartal sorgen und ein ähnliches BIP-Wachstum wirklich außergewöhnlich machen. (27.10.2023/ac/a/m)





