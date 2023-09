Linz (www.aktiencheck.de) - Freitagnachmittag wurden die US-Arbeitsmarkt Daten veröffentlicht, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.



Im August seien mit +187.000 neuen Stellen mehr neue Jobs aufgebaut worden als vorab prognostiziert. Dahingegen sei die Arbeitslosenquote im August auf nun 3,8% gestiegen. Dies stelle somit die höchste Quote seit 1,5 Jahren dar. Vorab sei von Expert:innen eine stagnierende Quote von 3,5% prognostiziert worden.



Dem EUR/USD-Kurs indes sei es in der vergangenen Woche nicht gelungen, sich im Bereich von 1,08 zu stabilisieren. Die dort verlaufende 200-Tageslinie sei erneut unterschritten worden, was größere Kursverluste bis zu 1,0635 nicht ausschließen lasse. (04.09.2023/ac/a/m)



