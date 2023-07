Linz (www.aktiencheck.de) - Am Freitag wurden die Daten des US-Arbeitsmarktbericht bekannt gegeben, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.



Die Arbeitslosenquote sei wie erwartet um 10 Basispunkte auf ein Niveau von 3,60% zurückgegangen. Abweichungen seien bei der Zahl der neu geschaffenen Stellen außerhalb des Agrarsektors zu sehen gewesen. Dahingehend sei ein Rückgang von 339 auf 230 Tausend Stellen prognostiziert worden. Tatsächlich sei die Änderungen der Beschäftigten exklusive der Landwirtschaft auf 209 Tausend neue Stellen zurückgegangen. Auch wenn der US-Arbeitsmarktbericht in Summe unspektakulär ausgefallen sei, sei es zur einer Abschwächung des USD gekommen. Für den heutigen Tag werde eine EUR/USD-Range zwischen 1,0910 und 1,0984 erwartet. (10.07.2023/ac/a/m)

