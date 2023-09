Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Im August stieg die Anzahl der Beschäftigten in den USA um 187 Tsd. Personen, so die Analysten der DekaBank.



Die Vormonate seien wieder einmal relativ deutlich nach unten revidiert worden. Die Arbeitslosenquote sei überraschend von 3,5% auf 3,8% gestiegen. Verantwortlich gewesen sei hierfür ein Anstieg der Partizipationsrate. Die durchschnittlichen Stundenlöhne seien um 0,2% mom gestiegen und die Wochenarbeitszeit habe gegenüber dem Vormonat zugenommen.



Der Arbeitsmarktbericht für August bestätige die Analysten der DekaBank in der Einschätzung, dass die FED keine weitere Leitzinserhöhung mehr vornehmen werde. (04.09.2023/ac/a/m)



