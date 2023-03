London (www.aktiencheck.de) - Aus Sicht der Aktienmärkte war der Arbeitsmarktbericht durchwachsen, aber unter dem Strich wahrscheinlich besser als befürchtet, so Matt Peron, Director of Research, Janus Henderson Investors.



Die Beschäftigungszahlen seien gut gewesen, aber vor allem die Stundenlöhne hätten sich in Grenzen gehalten. Dies dürfte die Aktienmärkte etwas beruhigen, weil das Schlimmste, nämlich extrem hohe Zinsen, vermutlich nicht Wirklichkeit werde. Dennoch würden die Experten bei Aktien auf kurze Sicht vorsichtig bleiben. Denn die Auswirkungen der Zinsen würden sich in der Gesamtwirtschaft gerade erst bemerkbar machen, und die Inflation sei immer noch zu hoch, als dass sich die FED damit zufriedengeben könnte. (10.03.2023/ac/a/m)



