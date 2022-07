London (www.aktiencheck.de) - Der US-Arbeitsmarktbericht für Juni fiel besser aus als erwartet, so Matt Peron, Director of Research bei Janus Henderson Investors.



Die gute Nachricht sei, dass er nicht auf eine unmittelbar bevorstehende Rezession hindeute. Die schlechte Nachricht sei, dass sowohl die Lohnzuwächse als auch die Stundenlöhne nach wie vor hoch gewesen seien. Ein Lohnwachstum von 5,1% pro Jahr sei immer noch zu hoch, als dass die politischen Entscheidungsträger eine Verlangsamung der Straffung in Betracht ziehen könnten. Insgesamt bringe dieser Bericht keine Erleichterung für Anleger, die auf eine rasche Lösung der Inflationssaga hoffen würden. Unsere Überzeugung, dass wir noch nicht über den Berg sind, bleibt bestehen, so die Experten von Janus Henderson Investors. (10.07.2022/ac/a/m)





