USA, NFP-Bericht für Januar:



- Beschäftigung: Erwartung +185.000 (ADP: +106.000) / Vorwert +223.000

- Arbeitslosenquote: Erwartung 3,6% / Vorwert 3,5%

- Lohnwachstum: Erwartung 4,3% / Vorwert 4,6% (im Jahresvergleich)



Etwa anderthalb Stunden vor der Veröffentlichung der Daten seien die Märkte eher ruhig. Der US-Dollar werde im Vergleich zu den G10-Währungen uneinheitlich gehandelt, während die US-Index-Futures unverändert notieren würden. Edelmetalle würden leicht zulegen, Gold (ISIN XC0009655157/ WKN 965515) und Silber (ISIN XC0009655157/ WKN 965515) würden 0,1% bzw. 0,3% höher handeln.



Die S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0)-Futures (US500) würden heute mehr oder weniger unverändert notieren. Der Index kämpfe damit, an die gestrige Aufwärtsbewegung anzuknüpfen, und den Bullen scheine es an Schwung zu fehlen, um den Kurs über die mittelfristige Widerstandszone von 4.165 Punkten zu drücken. Werde der NFP-Bericht den Bullen Auftrieb für einen solchen Durchbruch geben? (Quelle: xStation5 von XTB).



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link. (03.02.2023/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Es wird erwartet, dass der US-Arbeitsmarktbericht um 14:30 Uhr ein Wachstum von weniger als 200.000 Arbeitsplätzen zeigt, so die Experten von XTB.Die Veröffentlichung des US-Arbeitsmarktberichts für Januar 2023 sei das wichtigste makroökonomische Ereignis des Tages. Der Bericht werde um 14:30 Uhr veröffentlicht und voraussichtlich einen Anstieg der Beschäftigtenzahlen außerhalb der Landwirtschaft um 185.000 zeigen. Sollten sich diese Erwartungen bestätigen, wäre dies der erste NFP-Wert von unter 200.000 seit zwei Jahren!Die ADP-Schätzungen, die Anfang dieser Woche veröffentlicht worden seien, hätten Anlass zur Sorge gegeben, da sie auf einen Stellenzuwachs von nur 106.000 in der US-Wirtschaft im Januar hingewiesen hätten. Dennoch sei der ADP-Wert in letzter Zeit ein eher schlechter Vorhersagewert für den NFP-Bericht gewesen. Ein schwächeres Ergebnis könnte die Wetten auf einen dovishen Kurs der FED ansteigen lassen und Aktien unterstützen, während der Dollar unter Druck geraten könnte. Die Daten zum Lohnwachstum würden ebenfalls mit Spannung erwartet - eine schneller als erwartete Verlangsamung würde die Wall Street begrüßen.