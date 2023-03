Bonn (www.aktiencheck.de) - Eine Reihe namhafter Unternehmen, vor allem aus dem Technologie- und Finanzsektor, haben zwar in den letzten Monaten einen Stellenabbau angekündigt, aber die Entlassungen in der gesamten Wirtschaft sind nach wie vor historisch niedrig, so die Analysten von Postbank Research.



Nach einem äußerst positiven Arbeitsmarktbericht im Januar (+517.000 Beschäftigte, niedrigste Arbeitslosenquote seit 1969) dürfte der Februar-Bericht voraussichtlich etwas schwächer ausfallen. Der Konsens erwarte einen Anstieg der Beschäftigtenzahl um 215.000, aber andere Indikatoren wie das Lohnwachstum und die Arbeitslosenquote könnten sich wieder stärker zeigen. In der vergangenen Woche seien die Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung nach Angaben des Arbeitsministeriums in der Woche zum 25. Februar um 2.000 auf 190.000 zurückgegangen. Gleichzeitig hätten separate Zahlen deutlich gemacht, dass die Lohnstückkosten im vierten Quartal auf annualisierter Basis um 3,2% gestiegen seien, was fast das Dreifache der vorläufigen Schätzung sei. Die anhaltenden Anzeichen für einen starken Arbeitsmarkt hätten wesentlich dazu beigetragen, dass die Inflation hartnäckig geblieben sei. Das habe zuletzt wiederum den erwarteten Umfang der geldpolitischen Straffung der FED in die Höhe getrieben.



Die Beschäftigtenzahl dürfte den Erwartungen zufolge schwächer ausfallen. Die zugrunde liegende Stärke der Arbeitsmarktdaten sollte jedoch erhalten bleiben. (06.03.2023/ac/a/m)





Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.