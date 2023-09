Hannover (www.aktiencheck.de) - Die US-Arbeitsmarktdaten für August fielen neutral aus: Der Stellenaufbau schaltet durchaus einen halben Gang herunter, ist mit 187.000 aber dennoch solide, so die Analysten der NORD LB.



Die Arbeitslosenquote sei deutlich von 3,5% auf 3,8% gestiegen, was aber relativiert werden könne. Der Stundenlohnanstieg sei mit 0,2% M/M niedrig ausgefallen, die Wochenstunden hätten aber wieder angezogen. Trotz des widrigen Umfeldes mit noch hoher Inflation und gestiegenen Zinsen laufe der Job-Motor ordentlich. Der Arbeitsmarkt und die Wirtschaft seien robuster als gedacht. Eine nicht spektakuläre, aber dennoch spürbar abnehmende Dynamik deute aber durchaus an, dass die Zinsanhebungen von 525 Bp innerhalb von 16 Monaten langsam auf dem Arbeitsmarkt anzukommen schienen. Auf der nächsten FOMC-Sitzung sollte die FED abwarten, da die erfolgte Zinsanhebungsorgie wirkungsverzögert perspektivisch für noch einige weitere Belastung sorgen werde. Eine nochmalige Zinsanhebung . vor allem bei wieder unerfreulicheren Inflationsdaten - könne aber wohl noch nicht ganz ausgeschlossen werden. Weitere Zinsschritte würden aber die Gefahr für ein konjunkturelles "Hard Landing" erhöhen. Kurzfristig sehe es vom Arbeitsmarkt her eher nach einem "Soft Landing" aus. (01.09.2023/ac/a/m)





Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.