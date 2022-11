Die Hoffnung auf einen sich abschwächenden Inflationsdruck habe dem DAX im Oktober ein Plus von 9,41% beschert. Auch gestern sei dem Index, trotz abwartender Haltung bezüglich der FED-Entscheidung am Mittwoch, ein (knappes) positives Vorzeichen gelungen. (DAX +0,08%, MDAX +0,11%, TecDAX -0,16%)



Auch die Wall Street blicke auf einen erfolgreichen Oktober zurück (Dow: ca.+14%). Am letzten Handelstag hätten Anleger mit Blick auf die FED-Sitzung am Mittwoch allerdings etwas die Nerven verloren. (Dow -0,39%, S&P-500 -0,75%, NASDAQ-Comp. (ISIN XC0009694271 / WKN 969427) -1,03%)



Amazon rechne im laufenden Q4 mit deutlich weniger Umsatz als von Experten erwartet (140 - 148 Mrd. USD vs. 155 Mrd. USD). Zugleich habe der US-Konzern wegen steigender Kosten vor einem möglichen Gewinneinbruch gewarnt. Das operative Ergebnis werde wohl bei 0 - 4 Mrd. USD liegen.



Als eines der wenigen US-Technologieunternehmen habe der Technologiekonzern Apple beim Quartalsergebnis die Markterwartungen übertroffen. Dies habe Apple einer überraschend starken Nachfrage nach klassischen Computern verdankt. Der Umsatzbringer iPhone habe dagegen geschwächelt. Die Einnahmen aus dem Verkauf seien zum Abschluss des Geschäftsjahres 2021/2022 auf 42,6 Mrd. USD gestiegen. Dies sei ein Rekordwert für ein Q4. Analysten hätten aber auf knapp 1 Mrd. USD mehr gehofft.



Höhere Auslieferungen und bessere Verkaufspreise hätten den Gewinn von VW (ISIN DE0007664039 / WKN 766403) kräftig steigen lassen. In Q3 sei das operative Ergebnis um knapp zwei Drittel auf rund 4,3 Mrd. EUR gesprungen. Analysten hätten im Schnitt rund 400 Mio. EUR mehr erwartet. Doch die Kosten für den Börsengang von Porsche und Abschreibungen durch die Aussetzung des Russlands-Geschäfts hätten das Ergebnis mit insgesamt 1,6 Mrd. EUR belastet. Wegen anhaltender Lieferengpässe und der aufziehenden Rezession sei VW beim Absatz pessimistischer geworden: Der Konzern erwarte nun Auslieferungen nur noch in der Größenordnung des Vorjahres. (01.11.2022/ac/a/m)

FrankfurtHannover (www.aktiencheck.de) - Überraschend negativ: Inflationsrate in Deutschland für Oktober: Die Preise nach nationaler Berechnung sind um 10,4% Y/Y angestiegen, so die Analysten der Nord LB.Die monatliche Veränderungsrate betrage 0,9%. Der Harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI) habe um 1,1% M/M und 11,6% Y/Y zugelegt. Diese unschönen Zahlen seien nochmals deutlich höher als im Vorfeld erwartet ausgefallen.Überraschend positiv: Das Statistische Bundesamt habe eine erste vorläufige Schätzung zur Entwicklung des BIP in Q3 2022 veröffentlicht. Demnach sei die deutsche Wirtschaft im Sommerquartal recht deutlich gewachsen. Das preis-, saison- und kalenderbereinigte BIP habe gegenüber dem Vorquartal um 0,3% Q/Q zugelegt. Die Jahresrate notiere bei 1,2% Y/Y bzw. unbereinigt bei 1,1%. Damit seien die Erwartungen von Experten übertroffen worden.Ausblick: Nach dem gestrigen Reformationstag starten wir (in Hannover jedenfalls) quasi verspätet in diese Woche, so die Analysten der Nord LB. Der Blick werde dabei heute auf die beiden chinesischen Unternehmensumfragen von CFLP und Caixin sowie auf den ISM PMI (Rückgang auf knapp um die 50 Punkte zu erwarten) gerichtet sein, sowie vor allem - als das Datenhighlight der Woche - auf den US-Arbeitsmarktbericht am Freitag. Dabei dürfte der Beschäftigungsaufbau mit 150.000 weiterhin solide, aber doch schon deutlich geringer als in den letzten Quartalen ausfallen. Das zentrale Highlight sei natürlich die FOMC-Sitzung am Mittwoch, bei der die Analysten mit einer erneuten Zinsanhebung um 75 BP rechnen würden - der vierten in Folge. Spannend würden der Tenor im Statement sowie die Aussagen Jerome Powells.