Hamburg (www.aktiencheck.de) - Hätte US-Notenbankchef Jerome Powell das gewusst, wäre er bei der letzten FED-Sitzung sicherlich weniger milde gestimmt gewesen und das Wort "Disinflation" wäre vielleicht nicht ganz so häufig gefallen, wie das auf der Pressekonferenz der Fall war, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank.



Denn der US-Arbeitsmarkt zeige zum Jahresanfang eine überraschende Stärke, die das Risiko erhöhe, dass auch die Löhne eine ganze Weile noch kräftig steigen könnten. So habe sich die Beschäftigung um mehr als eine halbe Million im Januar erhöht (saisonbereinigte Zahlen), während die Arbeitslosenrate auf den tiefsten Stand seit Ende der 1960er Jahre gefallen sei. Viele Analysten würden jetzt ihre bisherige Erwartung einer unmittelbar bevorstehenden Rezession revidieren. "Wir hatten eine solche nicht antizipiert, trotz der weiterhin inversen Zinsstruktur", so die Analysten der Hamburg Commercial Bank. (09.02.2023/ac/a/m)





