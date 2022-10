Die Daten würden auf einen anhaltend robusten Arbeitsmarkt hindeuten. Der starke Arbeitsmarkt treibe die Teuerung an, da er zu steigenden Löhnen führe. Dies erschwere der US-Notenbank den Kampf gegen die hohe Inflation. An diesem Freitag lege die Regierung den offiziellen Arbeitsmarktbericht vor.



Die ADP-Daten seien erstmals im August nach einer aktualisierten Berechnungsmethode erhoben worden. Im Juni habe ADP eine Zusammenarbeit mit Stanford Digital Economy Lab angekündigt, um die Methodik des Berichts zu überarbeiten.



Der DAX sei nach dem gestrigen starken Anstieg am Durchatmen. Klar, nun würden sich alle Augen auf den noch wichtigeren US-Arbeitsmarktbericht am Freitag richten. Davon dürfte die FED (nächste Sitzung am 1./2. November) auch ihr weiteres Vorgehen abhängig machen. Die EZB jedenfalls könnte mit Blick auf die jüngsten Aussagen eines EZB-Mitglieds 2023 das Tempo der Zinserhöhungen verringern. Die Chancen für ein richtig gutes viertes Quartal 2022 an den Börsen seien auf jeden Fall vorhanden.



Es seien mehr neue Stellen geschaffen worden als prognostiziert. Damit erhöhe sich der Druck auf die FED hinsichtlich weiterer Zinsanhebungen. Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900), der zunächst zulegen könne, verliere weiter an Boden. Auch die Futures an der Wall Street würden ihr Minus ausweiten.