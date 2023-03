Linz (www.aktiencheck.de) - Am Freitag überraschte der US-Arbeitsmarkt mit 265.000 neu geschaffenen Stellen, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.



Die Arbeitslosenquote sei auf 3,6% (zuvor 3,4%) leicht gestiegen. Die Daten seien aber am Freitag weitestgehend ignoriert worden. Mit der Pleite der Silicon Valley Bank (bekannt als Finanzierungsbank für Start-ups) seien Erinnerungen aus 2008 wieder wach geworden. Der US-Dollar habe mit leichten Verlusten reagiert und EUR/USD notiere nun leicht über dem Chartlevel von 1,0700. Die nächste charttechnische Hürde liege bei 1,0800. (13.03.2023/ac/a/m)

