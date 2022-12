Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Im November stieg die Anzahl der Beschäftigten in den USA um 263.000 Personen, so die Analysten der DekaBank.



Die Arbeitslosenquote habe bei 3,7% verharrt, allerdings sei die Partizipationsrate gesunken. Insgesamt habe damit der Auslastungsgrad am Arbeitsmarkt eher zugenommen. Hierzu passend hätten auch die durchschnittlichen Stundenlöhne relativ deutlich auf der oberen Seite überrascht.



Aus geldpolitischer Sicht sei der Arbeitsmarktbericht für November nicht hilfreich. Man müsse aus diesen Entwicklungen nicht auf eine erneute Zinserhöhung um 75 Basispunkte Mitte Dezember schließen. Doch der Druck steige, dass die FED weiterhin deutlich an der Leitzinsschraube drehen müsse. (Ausgabe vom 02.12.2022) (05.12.2022/ac/a/m)



