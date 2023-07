London (www.aktiencheck.de) - Der Anstieg der Beschäftigtenzahlen ohne Landwirtschaft im Juni lag mit 209.000 leicht unter den Konsenserwartungen von 230.000, so Greg Wilensky, Head of US Fixed Income bei Janus Henderson Investors, im Kommentar zum US-Arbeitsmarktbericht.Die durchschnittlichen Stundenlöhne seien im Juni stärker als erwartet gestiegen, was ein weiteres Signal für eine anhaltend hohe Nachfrage nach Arbeitskräften sei.Nach Ansicht der Experten gebe es keine Daten, die die Federal Reserve (FED) veranlassen würden, im Juli auf die Bremse zu treten. Aufgrund der anhaltenden Stärke des Arbeitsmarktes würden sie von einer weiteren Zinserhöhung der FED um 25 Basispunkte im Juli ausgehen. Sie dürfte ihre bisherigen Erklärungen zur Stärke des Arbeitsmarktes kaum ändern. Die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung im September dürfte nach Meinung der Experten weitgehend von den bis dahin veröffentlichten Daten abhängen. (Ausgabe vom 07.07.2023) (10.07.2023/ac/a/m)