Hannover (www.aktiencheck.de) - Die US-Arbeitsmarktdaten für Januar fielen überraschend stark aus, so Bernd Krampen von der NORD/LB.



Der Stellenaufbau habe bei 517.000 gelegen, die Vormonatswerte seien um 71.000 hochrevidiert worden. Zudem sei die Arbeitslosenquote von 3,5% auf 3,4% gefallen - den tiefsten Stand seit 1969! Trotz des widrigen Umfeldes mit hoher Inflation und gestiegenen Zinsen laufe der Job-Motor mehr als passabel. Auch der Stundenlohnanstieg sei stärker als gedacht ausgefallen. Der US-Arbeitsmarkt schalte offenbar nochmals einen Gang nach oben.



Was natürlich für die neuen Beschäftigten grundsätzlich zu begrüßen sei und der Konjunktur ein positives Zeugnis ausstelle, sei in dieser Phase der hohen Preiszuwächse gar nicht unbedingt so erfreulich: Denn die US-Notenbank spüre bei einer aktuellen Inflationsrate von 6,5% weiterhin akuten Handlungsbedarf. Eigentlich sollten die Zinsanhebungen von 450 Bp die Nachfrage dämpfen und damit die Preiszuwächse reduzieren helfen. Die heutigen Zahlen zu den neu geschaffenen Stellen und zur Arbeitslosenquote würden aber erkennen lassen, dass der Arbeitsmarkt und damit perspektivisch die Wirtschaft robuster seien als gedacht. Eine Pause bei den Zinsanhebungen auf der nächsten FOMC-Sitzung am 23. März sei mit den heutigen Daten zumindest nicht wahrscheinlicher geworden. So gute Zahlen, dass sie schon fast wieder negativ seien! (03.02.2023/ac/a/m)





Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.