Hannover (www.aktiencheck.de) - Die US-Arbeitsmarktdaten für Februar fielen gemischt aus: Der Stellenaufbau lag unerwartet hoch knapp über 300.000, so die Analysten der Nord LB.



Dagegen habe die Arbeitslosenquote auf 3,6% angezogen und der Stundenlohnanstieg sei etwas geringer ausgefallen als prognostiziert. Es bleibe aber insgesamt dabei: Trotz des widrigen Umfeldes mit hoher Inflation und gestiegenen Zinsen laufe der Job-Motor ziemlich passabel. Der US-Arbeitsmarkt habe nur vom vierten Gang in den dritten Gang heruntergeschaltet! Diese anhaltende Beschäftigungsdynamik sei in der jetzigen Phase hoher Preiszuwächse nicht unbedingt so erfreulich: Denn die Zinsanhebungen von 475Bp innerhalb von zwölf Monaten sollten eigentlich die Nachfrage dämpfen und damit die Preiszuwächse reduzieren helfen. Die heutigen Zahlen würden aber erkennen lassen, dass der Arbeitsmarkt und damit die Wirtschaft robuster seien als gedacht. Auf der nächsten FOMC-Sitzung am 23. März werde es so eine weitere Zinsanhebung um 25Bp geben. Die Wahrscheinlichkeit für 50Bp sei immerhin gesunken. Die Zinsanhebungsorgie sollte am 3. Mai mit 25Bp fortgesetzt werden. Denn noch sei die konjunkturelle Suppe zu heiß. Aber über kurz oder lang werde sie abkühlen - hoffentlich gehe es dann nicht direkt in den Eisschrank! (10.03.2023/ac/a/m)



