Linz (www.aktiencheck.de) - Die am Freitagnachmittag veröffentlichten US-Arbeitsmarktdaten haben positiv überrascht, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.



Die Anzahl der im abgelaufenen Monat neu geschaffenen Stellen außerhalb der Landwirtschaft habe sich mit 263.000 zwar unterhalb des Vormonatsniveaus von 315.000 befunden, aber immerhin über den prognostizierten Werten. Die Arbeitslosenquote sei sogar von 3,7% auf 3,5% zurückgefallen, den Wert vom Juli, der die niedrigste Arbeitslosenquote der letzten Jahre dargestellt habe. Erwartet worden sei an den Märkten eine Stabilisierung bei 3,7%. Für die US-Zentralbank FED sei der überhitzte Arbeitsmarkt ein gutes Argument für einen weiteren großen Zinsschritt um mindestens einen halben Prozentpunkt bei der nächsten Zinssitzung Anfang November. Der Euro habe am Freitag sofort nach Veröffentlichung der US-Daten deutlich gegenüber dem US-Dollar abgewertet und mit 0,9724 den tiefsten Wert der Woche erreicht - nur noch genau 2% über dem Tiefstkurs 0,9534 vom 28. September. Auch heute Morgen bewege sich EUR/USD um 0,9720. (10.10.2022/ac/a/m)



