Hannover (www.aktiencheck.de) - Die US-Arbeitsmarktdaten für Dezember fielen nochmals solide aus: Der Stellenaufbau lag bei 223.000, so die Analysten der Nord LB.



Bemerkenswert sei der erneute Rückgang der Arbeitslosenquote auf 3,5% gewesen, was (neben Herbst 2019) den niedrigsten Stand seit 1969 markiere. Trotz des widrigen Umfeldes mit hoher Inflation und gestiegenen Zinsen scheine der Job-Motor der USA noch gut zu laufen. Das sei Futter für die Falken im FOMC! Der für die Inflationsentwicklung wichtige Stundenlohnanstieg mit langsam moderaterer Tendenz könnte aber den Tauben im FOMC Argumente liefern.



Zudem sollte nach den in 2022 erfolgten Zinsanhebungen um insgesamt 425 Basispunkten konjunkturell Vorsicht angesagt sein, denn in vielen Sektoren der USA laufe es nicht mehr rund. In jedem Fall dürfte das Ende der Fahnenstange bei der geldpolitischen Straffung bald erreicht sein. Mit weiteren Zinsanhebungen im laufenden 1. Quartal 2023 riskiere die Federal Reserve immer mehr eine Rezession und folglich eine erneute Gegenreaktion in Form von Zinssenkungen Ende 2023 oder Anfang 2024. Auch wenn das die Federal Reserve aus Gründen der angestrebten Stabilisierung der Erwartungen - sprich erwünschter hoher Zinsen am langen Ende der Zinskurve - derzeit natürlich noch nicht andeuten möchte (siehe Minutes). (06.01.2023/ac/a/m)



