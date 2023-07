Hannover (www.aktiencheck.de) - Die aktuellen Angaben zur Entwicklung der Beschäftigungssituation in den USA sind vor allem aufgrund der ambitionierten Erwartungshaltung vieler interessierter Beobachter zu einer negativen Überraschung geworden, so die Analysten der Nord LB.



So seien im Juni nach noch vorläufigen Angaben lediglich 209.000 zusätzliche Stellen entstanden. Auch die an den Vormonatsdaten vorgenommen Revisionen nach unten würden natürlich nicht helfen, das Bild der Lage zu verbessern - ganz im Gegenteil!



In der Summe scheine sich der zuletzt doch überhitzte US-Arbeitsmarkt nun langsam aber sicher abzukühlen. Von einer Schwächephase dürfe aber sicherlich noch nicht gesprochen werden. Die aktuellen Zahlen zur Beschäftigungssituation im Land der eigentlich unbegrenzten Möglichkeiten hätten zumindest keinen zusätzlichen Druck zu weiteren Zinsanhebung bei der FED ausgelöst. Nun müsse vor allem auf die neuen Daten zur Entwicklung der Konsumentenpreise gewartet werden. (07.07.2023/ac/a/m)





