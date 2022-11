Hannover (www.aktiencheck.de) - Die US-Arbeitsmarktdaten für Oktober fielen gemischt, aber eher solide aus: Der Stellenaufbau lag bei 261.000, der Vormonatswert wurde höher revidiert, so die Analysten der Nord LB.



Die Arbeitslosenquote habe dagegen von 3,5% auf 3,7% angezogen. Dies möge ein Mini-Signal einer möglichen Abkühlung sein, bedürfe aber weiterer Bestätigung. Insgesamt laufe der Job-Motor der USA unverändert robust. Zusammen mit dem Stundenlohn- und dem Inflationsanstieg sei eine geldpolitische Straffung weiterhin angesagt. Der bisher in diesem Jahr erfolgten Zinsanhebung um insgesamt 375 Basispunkten werde noch eine weitere im Dezember folgen.



Das Tempo der Zinsschritte sollte aber zurückgehen, da sich die konjunkturelle Lage im Zuge massiver Inflation und einem deutlichen Zinsanstieg eintrüben sollte. Bis zur nächsten FOMC-Sitzung stünden noch ein weiterer Arbeitsmarktbericht und zwei Monatswerte zur Inflation an, welche mitentscheiden würden über die Höhe der zukünftigen Rate Hikes. Da diese heutigen insgesamt "schönen" Zahlen die Gefahr einer (konjunkturell gesehen zu) starken geldpolitischen Straffung erhöht hätten, seien sie mittelfristig betrachtet schon fast eher als unschöne zu bezeichnen. (04.11.2022/ac/a/m)



