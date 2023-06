Hannover (www.aktiencheck.de) - Die Sucht nach Beschäftigung ist einfach zu groß: Die US-Arbeitsmarktdaten für Mai fielen gemischt - aber tendenziell eher solide - aus, so die Analysten der Nord LB.



Der Stellenaufbau habe unerwartet hoch bei fast 340.000 gelegen. Dagegen habe die Arbeitslosenquote recht deutlich von niedrigen 3,4% auf nun 3,7% angezogen und der Stundenlohnanstieg sei mit 0,3% M/M halbwegs moderat ausgefallen. Es bleibe dabei: Trotz des widrigen Umfeldes mit hoher Inflation und gestiegenen Zinsen laufe der Job-Motor ziemlich ordentlich. Der US-Arbeitsmarkt bleibe nahezu wie ein Fels in der Brandung.



Diese anhaltende Robustheit komme der FED in der jetzigen Phase hoher Preiszuwächse nicht unbedingt so entgegen: Denn die Zinsanhebungen von 500Bp innerhalb von 15 Monaten sollten eigentlich die Nachfrage dämpfen und so die Preiszuwächse reduzieren helfen. Die heutigen Zahlen würden aber erkennen lassen, dass der Arbeitsmarkt und damit die Wirtschaft robuster sei als gedacht. Auf der nächsten FOMC-Sitzung am 14. Juni sollte die FED dennoch abwarten, da die Zinsanhebungsorgie für noch mehr Belastungen sorgen werde. Die Tür für eine Zinsanhebung - im Falle weiter starker (Arbeitsmarkt-)Daten - sei aber dennoch wieder einen gewissen Spalt offener. (02.06.2023/ac/a/m)



