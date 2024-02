London (www.aktiencheck.de) - Man könnte behaupten, dass die Dinge für die FED wie geplant verlaufen: Die Wirtschaft verliert an Dynamik, wenngleich nicht so drastisch wie vorhergesagt, und die Inflation (PCE) setzt ihren Abwärtstrend fort. Doch ein Aspekt sticht dabei besonders hervor: der robuste Arbeitsmarkt, so die Experten von eToro.Es könnte von einer Win-win-Situation für die Wall Street gesprochen werden: Entweder behalte die Wirtschaft ihre Stärke bei oder eine Zinswende deute sich früher an. Die genaue Reaktion der Anleger auf die neuen Konjunkturdaten am Freitag bleibe jedoch abzuwarten.Prognostiziert werde ein Beschäftigungswachstum von 180.000 Stellen. Die Löhne dürften nach dem Anstieg im Dezember auf 4,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr stabil geblieben sein. Die Arbeitslosenquote werde voraussichtlich von 3,7 Prozent auf 3,8 Prozent gestiegen sein. (01.02.2024/ac/a/m)