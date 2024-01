Hannover (www.aktiencheck.de) - Die Beschäftigungssituation in den USA bleibt weiterhin ziemlich erfreulich, so die Analysten der Nord LB.



So sei für Dezember ein Aufbau von 216.000 neuen Stellen gemeldet worden. Die Arbeitslosenquote habe zudem bei 3,7% verharrt. Revisionen an den Vormonatsdaten würden das positive Bild des am aktuellen Rand beobachtbaren Stellenaufbaus zwar etwas trüben, die neuen Zahlen vom US-Arbeitsmarkt dürften aber freundlich genug sein, um die FED von zeitnahen Leitzinssenkungen abzuhalten. Entsprechend notiere die Rendite von US-Staatsanleihen mit einer Laufzeit von zehn Jahren nun wieder oberhalb der psychologisch wichtigen Marke von 4,00%. Diese Nachricht sei grundsätzlich hilfreich für die Währung der Vereinigten Staaten. Dennoch bleibe festzuhalten, dass das Jahr 2024 in der Summe nicht einfach für die US-Ökonomie werden dürfte. Mit Blick auf das für die internationalen Finanzmärkte zentrale Thema FED-Leitzinssenkungen dürfte daher wohl die alte Weisheit "aufgeschoben ist nicht aufgehoben" gelten! (05.01.2024/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.