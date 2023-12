Der leichte Anstieg der Arbeitslosenquote vom Tief bei 3,4% auf 3,9% im Oktober bestätige, dass aus dem Arbeitsmarkt "etwas der Dampf raus" sei. Auch die Zahl der unbesetzten Stellen pro Arbeitslosem sei von ihrem Rekordstand über 2 auf 1,5 im September gefallen.



Zurückhaltender habe sich die FED zuletzt zur Lohnentwicklung geäußert. Die aktuellen Zuwachsraten seien aus Sicht der Notenbanker (noch) nicht mit einem Anstieg der Verbraucherpreise um 2% pro Jahr vereinbar. Im November habe die Autoindustrie mit ihren - schon vorher überdurchschnittlich bezahlten - Beschäftigten ein Tarifabkommen geschlossen, das Lohnsteigerungen um 25% bis 33% vorsehe.



Aber sei die "Lohn-Preis-Spirale", in der sich Lohnforderungen und Preise gemeinsam immer weiter "hochschaukeln" würden, nur ein Mythos, eine "urban legend"? Empirische Untersuchungen würden sich überraschend schwertun, Episoden in der Vergangenheit zu identifizieren, die man eindeutig als "Lohn-Preis-Spirale" bezeichnen könne.



Der Mangel an verfügbaren Arbeitskräften ab 2021, der die Unternehmen dazu veranlasst habe, die Löhne massiv zu erhöhen, sei ein ganz zentraler Treiber des anfänglichen Inflationsschubs gewesen. Der Lohnauftrieb habe seitdem sein Hoch überschritten - gemessen an den Durchschnittslöhnen sei er von knapp 6% gegenüber Vorjahr auf 4% gefallen. Aber in den Details sei erkennbar, dass dies vor allem von einer geringeren "Job-Wechsel-Prämie" getrieben gewesen sei. Personen, die den Job wechseln würden, würden weiter überdurchschnittliche Zuwächse verzeichnen, aber diese hätten deutlich an Schwung eingebüßt. Für diejenigen, die konstant eine Stelle gehalten hätten, sei die Abschwächung viel weniger markant: vom Hoch bei 6,1% auf zuletzt 4,8%. Aber auch hier sei eine Tendenz zu niedrigerem Lohnauftrieb unverkennbar. Dies bestätige auch eine alternative Datenquelle, der Arbeitskostenindex. Hier habe sich die Vorjahresrate von 5,2% im Frühjahr 2022 auf 4,6% im Sommer 2023 abgekühlt.



Zumindest in der US-Wirtschaft, in der Gewerkschaften und Flächentarife eine relativ kleine Rolle spielen würden, scheine das Phänomen der "Nachschlagforderungen" also überschaubar zu sein. Hier sei die Autoindustrie wohl eher die Ausnahme, die die Regel bestätige. Allerdings sei die gesamtwirtschaftliche Lohnentwicklung noch ein ganzes Stück von der Normalität entfernt. Es wäre daher verfrüht, an dieser Front vollständige Entwarnung zu geben. (01.12.2023/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Am 8. Dezember wird der letzte Arbeitsmarktbericht vor der FOMC-Sitzung im Dezember veröffentlicht, so die Analysten der Helaba.Zusammen mit den Verbraucherpreisdaten am 12. Dezember sei dies wohl der letzte Indikator, der die Notenbanker auf ihrer anstehenden Sitzung zu einer weiteren Zinserhöhung bewegen könnte. Die Analysten würden davon ausgehen, dass die Daten zum Arbeitsmarkt im November einen solchen Schritt nicht nahelegen würden und der Leitzinskorridor mit 5,25% bis 5,50% sein zyklisches Hoch erreicht habe.Der Stellenaufbau liege zwar bei relativ hohen 200.000 pro Monat (Drei- und Sechs-Monatsdurchschnitt), Anfang des Jahres sei die Beschäftigung aber monatlich noch um mehr als 300.000 gestiegen. Die FED habe sich daher zuletzt vorsichtig optimistisch zu den Fortschritten, den Arbeitsmarkt zu beruhigen, geäußert: Das Tempo der Abkühlung reiche aus, nur dürfe sie nicht kurzfristig enden oder sich sogar umkehren. Der von den Analysten erwartete Stellenaufbau von 125.000 im November dürfte dieses Kriterium erfüllen.