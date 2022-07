Hannover (www.aktiencheck.de) - Die US-Arbeitsmarktdaten für Juni fielen minimal besser als erwartet aus: Der Stellenaufbau lag bei 372.000, so die Analysten der Nord LB.



Die Arbeitslosenquote sei unverändert bei 3,6% geblieben. Der Lohnanstieg um 0,3% M/M scheine trotz einer zu befürchtenden Lohn-Preis-Spirale noch recht moderat auszufallen. Der Beschäftigungsmotor laufe weiter erfreulich robust. Die Arbeitslosenquote nahe historischer Tiefststände und der Anstieg der Stundenlöhne würden schon länger eine geldpolitische Neuausrichtung erfordern. Die FED habe reagiert, im Juli und September würden weitere Zinsschritte nach oben um vermutlich 125 Basispunkte folgen. Doch die konjunkturelle Lage dürfte sich im Herbst schon anders präsentieren als derzeit: Die hohe Inflation und der massive Zinsanstieg würden mit großer Wahrscheinlichkeit zu einer konjunkturellen Abbremsung führen, die Frage sei mittlerweile eigentlich nur wie stark.



Ein angestrebtes "Soft Landing" erscheine angesichts dieser massiven Ausschläge von Inflation und Zinsen historisch gesehen in jedem Fall eine Herausforderung für das FOMC zu werden! Die Analysten würden vermuten, die FED werde verbal den Handlungsdruck aufrecht halten, um über hawkishe Zinsaussichten eine Nachfragedrosselung herbeizuführen und so Preisanstiege zu dämpfen. (09.07.2022/ac/a/m)





