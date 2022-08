Der genaue Blick auf die Details der aktuellen Zahlen zur Beschäftigungssituation in den USA offenbare zunächst einen Aufbau von 471.000 Stellen in der Privatwirtschaft. Der Dienstleistungssektor habe mit beachtlichen 402.000 neuen Jobs wieder einmal maßgeblich zu dieser Entwicklung beigetragen, wobei die Rolle der Untersegmente Bildung und Gesundheit sowie Freizeit und Gastgewerbe explizit hervorzuheben sei. Im Produzierenden Gewerbe seien 30.000 zusätzliche Arbeitsplätze entstanden. Staatliche Stellen hätten 57.000 Jobs schaffen können. Dazu hätten Bundeseinrichtungen mit 10.000 zusätzlichen Beschäftigten beigetragen.



Die durchschnittlichen Stundenlöhne hätten im Juli immerhin um 0,5% M/M zulegen können. Im aktuellen Umfeld scheine es den Arbeitnehmern also recht einfach zu fallen, höhere Löhne am Markt durchzusetzen. Grundsätzlich sei diese Nachricht stützend für den Konsum. Die Jahresrate des Lohnwachstums notiere nun bei +5,2%. Relativ zur Inflationsentwicklung betrachtet würden die Bäume somit aber auch nicht in den Himmel wachsen.



Die heutigen Zahlen zur Beschäftigungssituation seien so erfreulich, dass sie das Eintreten des Szenarios einer "Phantomrezession" wahrscheinlicher machen würden. Die Verantwortlichen im NBER würden somit aufgrund positiver Nachrichten zu einigen US-Konjunkturindikatoren von der Verkündung einer Rezession absehen - und das obwohl die BIP-Zahlen eine solche nach mechanistischer Interpretation anzuzeigen scheinen.



Fazit: Der US-Arbeitsmarkt präsentiere sich im Juli mit einem Stellenaufbau von 528.000 Stellen bärenstark. Damit werde das Eintreten des Szenarios einer "Phantomrezession" deutlich wahrscheinlicher. Allerdings sei der Arbeitsmarkt auch in den USA kein vorlaufender Konjunkturindikator. Insofern sollten die interessierten Beobachter beim Blick auf die Ökonomie der Vereinigten Staaten nicht zu euphorisch werden.



Die aktuellen Zahlen zur Beschäftigungssituation in den USA würden den Falken innerhalb der FED aber natürlich in die Karten spielen. Folglich sei die Marke von 2,80% bei der Rendite von 10J US-Staatsanleihen nach der Meldung der Daten sofort wieder in den Fokus gerückt. Dieses Umfeld sei zweifellos nicht hilfreich für die globalen Aktienmärkte. Entsprechend sei der DAX unter Druck geraten - es handle sich also im wahrsten Sinne des Wortes um bärenstarke Zahlen vom US-Arbeitsmarkt. (05.08.2022/ac/a/m)







