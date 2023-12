Hannover (www.aktiencheck.de) - Im November konnte sich die Lage am US-Arbeitsmarkt erfreulich präsentieren, so die Analysten der Nord LB.



So sei der Aufbau von 199.000 neuen Stellen gemeldet worden. Die Arbeitslosenquote sei zudem auf 3,7% gefallen. Das Ende der Streiks bei den Automobilherstellern und in Hollywood dürfte beim Beschäftigungsaufbau geholfen haben. Insofern könne wohl durchaus auf Verzerrungen hingewiesen werden. Dennoch würden die aktuellen Zahlen zur Beschäftigungssituation in den Vereinigten Staaten gegen zügige Zinssenkungen durch die FED sprechen. Der US-Ökonomie stünden nun aber schwerere Zeiten bevor. Der momentan noch zu beobachtende generelle Personalmangel sollte allerdings auch perspektivisch verhindern, dass sich am nordamerikanischen Arbeitsmarkt nachhaltig negative Entwicklungen zeigen würden. (08.12.2023/ac/a/m)



