Hannover (www.aktiencheck.de) - Die US-Wirtschaft hat im Februar nach noch vorläufigen Angaben beachtliche 275.000 zusätzliche Stellen aufbauen können, so die Analysten der Nord LB.



Erwartungsgemäß sei der ursprünglich gemeldete steile Anstieg der im Januar geschaffenen Jobs nun auf ein "normaleres" Niveau nach unten revidiert worden. Ganz grundsätzlich bleibe die Beschäftigungssituation in den USA aber natürlich erfreulich. In diesem Umfeld werde es für die Notenbank in Washington sicherlich nicht einfach werden, die von vielen Markteilnehmern regelrecht herbeigesehnten Leitzinssenkungen dann auch bald zu implementieren. Angesichts der Ziele der FED werde das FOMC nun zunächst auf sehr klare Signale für eine nachhaltige Beruhigung an der Inflationsfront und für eine Eintrübung der Beschäftigungssituation warten wollen.



Auch persönliche Befindlichkeiten würden an dieser Stelle wohl eine Rolle spielen. Die Analysten würden bei der Auffassung bleiben, dass der aktuelle Notenbankchef Jerome Powell sicherlich nicht als zweiter Arthur Burns in die Geschichtsbücher eingehen wolle. Folglich scheinen viele Faktoren momentan für eine eher zögerliche Neuausrichtung der US-Geldpolitik zu sprechen. Die Lage am Arbeitsmarkt der USA werde sich in den kommenden Monaten aber eintrüben. Mit klaren Hinweisen in diese Richtung sollten dann ab dem Sommer auch die Leitzinsen sinken. (Ausgabe vom 08.03.2024) (11.03.2024/ac/a/m)



