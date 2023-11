In einer ersten Reaktion steige der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) mit den US-Futures wieder. Wenige Minuten nach Veröffentlichung der Daten stehe der deutsche Leitindex bei 15.200 und damit rund 60 Zähler über dem Vortagesschluss. Gleichzeitig klettere der Euro auf 1,07 Dollar, der höchste Stand seit Mitte September.



Die zehnjährigen US-Staatsanleihen würden nach den Daten nur noch bei 4,58 Prozent rentieren. Vergangene Woche habe die Rendite erstmals seit 16 Jahren die Marke von 5,0 Prozent erreicht.



Das Blatt habe sich gewendet - urplötzlich spreche alles wieder für Aktien. Die Anleiherenditen würden fallen, die Inflation gehe zurück. Vor allem zinssensitive Titel dürften zu den Gewinnern zählen - dazu würden in erster Linie Immobilien-Aktien und Tech-Konzerne gehören. Auch bei Small Caps bestehe die Chance auf eine Outperformance.







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Vor wenigen Minuten hat das US-Arbeitsministerium die neuesten Jobdaten veröffentlicht, so Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Demnach seien 150.000 neue Stellen außerhalb der Landwirtschaft geschaffen worden, deutlich weniger als erwartet. Die Arbeitslosenquote sei mit 3,9 Prozent leicht gestiegen. An den Aktienmärkten kämen die neuen Daten gut an.Indem sich der Beschäftigungsaufbau abgekühlt habe, sei ein zusätzlicher Zinsschritt der US-Notenbank FED weniger wahrscheinlich. An der CME werde die Wahrscheinlichkeit für eine Fortführung des Status Quo bei 80 Prozent gesehen.