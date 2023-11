US-Anträge auf Arbeitslosenunterstützung: 209 k gegenüber 227,5 erwartet und zuvor 231k



- Fortgesetzte Anträge auf Arbeitslosenunterstützung: 1,84 Mio. gegenüber 1,875 Mio. erwartet und 1,865 Mio. zuvor



USA - Aufträge für langlebige Güter:



- Aktuell: -5,4% im Monatsvergleich, erwartet: -3,1%; Zuvor: 4,6%

- Ex-Verkehr: 0% im Monatsvergleich, erwartet: 0,1%, zuvor 0,4% (22.11.2023/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Deutlich stärker als erwartet ausgefallene Daten vom US-Arbeitsmarkt signalisierten, dass die FED die Zinssätze möglicherweise nicht so schnell anheben wird, wie vom Markt erwartet, was den US-Dollar stärkte und den EUR/USD schwächte, so die Experten von XTB.Gleichzeitig sei die Revision der Aufträge für langlebige Wirtschaftsgüter in den USA schwächer ausgefallen als erwartet, so dass die US-Makrodaten heute recht gemischt ausgefallen seien.