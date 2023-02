Trotzdem schien an den Börsen die Freude über das sich nähernde Ende des Zinsanhehbungszyklus in den USA zu überwiegen - auch, wenn es vielleicht erst im Mai und nicht wie erwartet im März so weit sein werde. Der Aktienmarkt, welcher sich im Vorfeld nicht nur schwächer, sondern auch volatil gezeigt habe, habe im Zuge der anschließenden Pressekonferenz besonders positiv reagiert. Allen voran das zinssensitive Tech-Segment habe ein Kursfeuerwerk hingelegt. Im Resultat habe damit der NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) die Führung um die Ytd-Performance übernommen. Das sei eine beeindruckende Aufholjagd, wenn man bedenke, dass er zum Jahresauftakt noch zu den klaren Underperformern gezählt habe - vor allem im Vergleich zu Europa.



Am Anleihemarkt sei die Rendite der 2-jährigen Treasury-Note, also jener Laufzeit, welche am stärksten auf die Erwartungen der FED-Politik reagiere, abrupt auf ein Tagestief gesunken und habe rund 8 Basispunkte niedriger bei etwa 4,11% notiert.



Ebenfalls niedriger habe der Ölpreis notiert. Das Barrel der Nordseesorte Brent habe den vierten Tag in Folge nachgegeben und zwischenzeitlich mit der Marke von USD 82 liebäugelt. Der Goldpreis habe sich kaum verändert gezeigt. Im Einklang mit der Stärke im Bereich der Tech-Aktien habe auch der Kryptomarkt deutlich zulegen können.



Am heutigen Morgen würden die asiatischen Börsen mit unterschiedlichen Vorzeichen handeln. In Europa würden die vorbörslichen Indikatoren auf einen festeren Handelsstart hindeuten. Am Datenkalender stelle das heutige EZB-Meeting klarerweise den Höhepunkt dar. Die Europäische Zentralbank habe eine weitere Leitzinsanhebung um 50 Basispunkte klar signalisiert. Zudem werde sehr sicher erneut bekräftigt werden, dass weitere Anhebungen in den kommenden Meetings anstünden. (02.02.2023/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - So richtig traute sich tagsüber niemand aus der Deckung, schließlich stand mit der FED-Sitzung am Abend unserer Zeit eines der Wochenhighlights auf der Agenda, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Während also im europäischen Handel mehrheitlich Flaute geherrscht und auch der US-Handel schwächer eröffnet habe, sei um 20:00 so richtig Bewegung in die Märkte eingekehrt: Die US-Notenbank habe den Leitzins um weitere 25 Basispunkte angehoben.