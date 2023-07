Der Preisauftrieb habe abgenommen. Der von der US-Notenbank FED besonders beachtete Preisindex PCE sei im zweiten Quartal um 3,8 Prozent gestiegen, nach 4,9 Prozent im ersten Quartal. Die Markterwartungen hätten etwas höher bei 4,0 Prozent gelegen. Die Abschwächung der Inflation passe in das Bild, das monatliche Daten bis zuletzt gezeichnet hätten.



Die Federal Reserve habe am Mittwochabend (MESZ) ihren Leitzins um weitere 0,25 Prozentpunkte angehoben. Er liege jetzt in einer Spanne von 5,25 bis 5,5 Prozent und damit auf dem höchsten Niveau seit Anfang des Jahrtausends. FED-Chef Jerome Powell habe den Kurs für den Jahresverlauf weitgehend offen gelassen. Einige Notenbankexperten könnten sich vorstellen, dass die US-Leitzinsen vorerst nicht mehr steigen würden.



Powell habe zudem gesagt, dass die Experten in der Notenbank nicht mehr von einer Rezession in diesem Jahr ausgegangen seien. Die FED versuche gegenwärtig, das Wirtschaftswachstum so weit zu dämpfen, dass zwar die Inflation sinke, die Wirtschaft jedoch nicht in eine Rezession falle. Dieses Kunststück sei der FED in den vergangenen Jahrzehnten nur selten gelungen.



Nachdem es am Mittwoch keine negative Überraschungen von Jerome Powell gegeben habe, würden heute vor allem die starken Wirtschaftsdaten in den USA stützen. Dow Jones (ISIN US2605661048/ WKN 969420) und S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) würden deutlich im Plus öffnen. Besonders steche der NASDAQ 100 (ISIN US6311011026/ WKN A0AE1X) mit derzeit +1,6 Prozent heraus.



Mit Material von dpa-AFX







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Die Anleger am amerikanischen Aktienmarkt können am Donnerstag auf Kursgewinne hoffen, so Timo Nützel von "Der Aktionär".Nach der wenig bewegenden Leitzinserhöhung der US-Notenbank FED stünden die laufende Berichtssaison und eine Reihe von US-Konjunkturdaten im Fokus. Die unerwartet starke Entwicklung komme am Donnerstag zu US-Börsenstart gut an.Die US-Wirtschaft sei im Frühjahr stärker gewachsen als erwartet. Im zweiten Quartal sei das Bruttoinlandsprodukt (BIP) zum Vorquartal auf das Jahr hochgerechnet um 2,4 Prozent gestiegen, wie das Handelsministerium am Donnerstag in Washington nach einer ersten Schätzung mitgeteilt habe. Im ersten Quartal sei die weltgrößte Volkswirtschaft etwas schwächer um annualisiert 2,0 Prozent gewachsen. Analysten hätten ein leichtes Abbremsen auf im Schnitt 1,8 Prozent erwartet.