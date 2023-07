Bei NVIDIA (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) gebe es augenscheinlich kein Halten mehr. Der Kurs steige vor US-Handelsstart um weitere 1,1% und springe damit auf ein neues Rekordhoch bei 444,10 USD.



Stark sehe zudem das Chartbild von Roblox (ISIN: US7710491033, WKN: A2QHVS, NYSE-Symbol: RBLX) aus. Würden die vorbörslichen Kursgewinne von gut 1% verteidigt, könnte das Papier die 45-USD-Marke ins Visier nehmen. Bei einem Sprung darüber wäre das April-Hoch bei 47,65 USD das nächste Etappenziel.



(Mit Material von dpa-AFX)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Am US-Aktienmarkt zeichne sich am Donnerstag ein freundlicher Handelstag ab, so Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär."Zum Start dürften die drei wichtigsten Indices - der Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420), der S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) und der NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) - ihre Kursrally fortsetzen. Bei den Einzelwerten würden derweil fünf "Der Aktionär"-Empfehlungen im vorbörslichen US-Handel hervorstechen.Mit den US-Verbraucherpreisen hätten sich die Hoffnungen des Marktes am Vortag erfüllt. "Zwar rechnet die Mehrheit der Marktteilnehmer in den USA mit einer Leitzinserhöhung von 25 Basispunkten auf dem nächsten FOMC-Meeting am 26. Juli, dennoch wird ein Ende des Zinserhöhungszyklus immer wahrscheinlicher", so Analyst Christian Henke vom Broker IG Markets. Besonders für die zinssensiblen Technologiewerte sei dies eine gute Nachricht.Am Donnerstag werde der Dow-Jones-Future zeitweise 0,2% fester bei 34.425 Punkte taxiert, der S&P-500-Future ziehe um 0,7% auf 4.472 Zähler an und der NASDAQ-100-Future gewinne 0,6% auf 15.549 Punkte. Damit zeichne sich ein freundlicher Handelsstart ab, sofern die Erzeugerpreise (14:30 Uhr) nicht deutlich von den Erwartungen abweichen würden. Im Vorfeld werde an der Wall Street mit einem Anstieg um 0,4% auf Jahresebene und einem Plus von 0,2% im Vergleich zum Vormonat gerechnet. Die entsprechenden Kernraten würden bei plus 2,6% (Year-on-Year) und plus 0,2% (gegenüber dem Vormonat) erwartet.Vor dem Handelsstart habe es bereits gute Zahlen von PepsiCo (ISIN: US7134481081, WKN: 851995, Ticker-Symbol: PEP, NASDAQ-Symbol: PEP) gegeben. Im zweiten Quartal habe der Coca-Cola (ISIN: US1912161007, WKN: 850663, Ticker-Symbol: CCC3, NYSE-Symbol: KO)-Rivale ein deutliches Wachstum erzielt und dieErwartungen geschlagen. Für die PepsiCo-Aktie gehe es vorbörslich um rund 2% nach oben.Auch die "Der Aktionär"-Empfehlung Celsius Holdings (ISIN: US15118V2079, WKN: A0YH6K, NASDAQ-Symbol: CELH) befinde sich am Donnerstag im Aufwind, klettere vor Handelsstart um 1% und springe damit über die 150-USD-Marke.